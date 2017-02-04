أكد اللواء سعيد طعيمة، أن مصر بها قانون مرور يقضي على اي مخالفة ولكن ليس بها منظومة مرور.

وطالب في مداخلة هاتفية على شاشة “on live”، اليوم السبت بتحديد السرعة في المناطق الخطرة مع وضع لوحات استرشادية، وكاميرات مراقبة، مشددا على أنه في تلك الحالة لن يكون هناك مخالفات نهائيًا.

وأوضح أن نظام المراقبة اليدوية لم يعد مطبق في العالم، ومصر فقط هى الدولة التي مازالت تعمل به