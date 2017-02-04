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تشكيلة برشلونة أمام أتليتك بلباو
برشلونة

تشكيلة برشلونة أمام أتليتك بلباو

السبت، 4 فبراير 2017 05:21 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه أتليتك بيلباو اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن فى حراسة المرمى.

فيدال، أومتيتي، بيكيه، ماثيو في الدفاع.

رافينها، جوميز، أردا توران، ألكاسير في الوسط.

ميسي، نيمار في الهجوم.

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