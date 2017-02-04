أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه أتليتك بيلباو اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن فى حراسة المرمى.

فيدال، أومتيتي، بيكيه، ماثيو في الدفاع.

رافينها، جوميز، أردا توران، ألكاسير في الوسط.

ميسي، نيمار في الهجوم.