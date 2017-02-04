تشكيلة برشلونة أمام أتليتك بلباوالسبت، 4 فبراير 2017 05:21 م
أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه أتليتك بيلباو اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن فى حراسة المرمى.
فيدال، أومتيتي، بيكيه، ماثيو في الدفاع.
رافينها، جوميز، أردا توران، ألكاسير في الوسط.
ميسي، نيمار في الهجوم.
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