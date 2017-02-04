فاز فريق إسبانيول على مضيفه مالاجا 1 - صفر فى مباراة أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب لا روزاليدا “معقل مالاجا” في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف إسبانيول من خلال الأرجنتيني بابلو بياتي (ق17) ليرفع رصيد فريقه إلى 32 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد مالاجا عند 22 نقطة في المركز الـ14 .. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف.

وتأجلت مباراة الريال أمام مضيفه سيلتا فيجو غدا الأحد في نفس الجولة بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة القوية التى ضربت شمال إسبانيا وأضرت بأجزاء من ملعب “بالايدوس” المستضيف للقاء.

وتعد هذه ثاني مباراة يتم تأجليها بسبب الطقس حيث تم مساء أمس الجمعة إرجاء مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وريال بيتيس في انطلاقة الجولة بسبب الأضرار التي لحقت بسقف ملعب ريازور معقل ديبورتيفو عقب مرور عاصفة قوية.