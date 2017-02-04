حقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم، ضمن الجولة الـ24 من الدورى الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

بدأ اللقاء هادئًا بسبب التحفظ الزائد بين الفريقين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الـ13 أحرز ماركوس ألونسو الهدف الأول فى الدقيقة 13 من المباراة، وحاول أرسنال إحراز التعادل وتعديل النتيجة ولكنه فشل بسبب تألق كورتوا ومدافعى تشيلسى.

اعتمد تشيلسى على الهجمات المرتدة التى كاد ينجح إيدين هازارد فى استغلال إحداها، ولكنه تعرض لعرقلة من موستافى؛ وتلقى إنذارًا في الدقيقة 23، ثم أحرز جيرو الهدف الوحيد لأرسنال فى الدقيقة 91.

فى الشوط الثانى باغت إدين هازارد الجميع وأحرز هدفًا مارادونيًا فى الدقيقة 53، وهو الهدف الذى قضى على أحلام الجانرز، ولم يستطع أرسنال اختراق دفاعات الحديدى وإحراز هدف، ومر الشوط الثانى وسط محاولات من أرسنال لتعديل النتيجة ودفاع من تشيلسى، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة قبل أن يتمكن فابريجاس من تسجيل الهدف الثالث بعد خطأ من حارس الجانرز بيتر تشيك في الدقيقة 85؛ لتنتهى المباراة بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ ليحافظ تشيلسى على صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 59 نقطة، فيما ظل أرسنال ثالثًا برصيد 47 نقطة.