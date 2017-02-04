التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في إطار بحث تطورات إطلاق المؤسسة الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج.

في بداية اللقاء تقدمت الوزيرة بالشكر لرئيس المركز القومي للبحوث الاسبق وتعاونه المثمر كمقرر لتوصيات مؤتمر مصر تستطيع الذي نظمته الوزارة بالغردقة خلال الفترة من 14الى 15 ديسمبر الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الهيئة يعد أحد أبرز ثمار المؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر بالخارج، موضحة أنها عقدت اجتماعات سابقة مع الدكتور مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للمنظمة وعدد من العلماء البارزين ، ورئيس اكاديمية البحث العلمي وتابعت”مكرم” أن الهيئة ستمثل حلقة الوصل بين العلماء المصريين في الداخل والخارج للاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية في إطلاق خطط التنمية المستدامة في المجالات المختلفة؛ انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على النهوض بالوطن في المجالات المختلفة، والعمل وفقًا للقواعد العلمية والمعايير العالمية.

ومن جهته أشار الدكتور هاني الناظر، إلى ان انتقاء أعضاء الهيئة من العلماء المصريين سيكون وفقًا لمعايير من أهمها الخبرة والكفاءة، فضلًا عن سابق الخبرة في التعامل مع الكفاءات البحثية في الخارج، وتابع الناظر أن العلماء الشباب سيمثلون العمود الفقري للهيئة الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج؛ مؤكدًا أن الشباب قادرين على إنجاز ما يوكل إليهم من مهام بدقة وكفاءة، كما يتم مراعاة التنوع في التخصصات في الاسماء المرشحة.

واختتمت مكرم خلال لقائها بالتأكيد على أن التواصل والتنسيق مستمر بين وزارة الهجرة، لافتة الي انها ستقوم بلقاء وزير التعليم العالي قريبا لتحديد اسماء مجلس امناء المؤسسة، وتابعت أن الوزارة تحمل على عاتقها تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر بالخارج مشيرة الي التعاون المثمر لتحقيق الفائدة لكل الوزارات والهيئات المعنية واكدت انه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبا لعرض احدث نتائج المؤتمر وتنفيذ توصياته.