ندد الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، حادث الهجوم على متحف اللوفر، موضحا أنه لا يقبل أحد أن تستقبل عاصمة النور باريس طعنات متطرفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “on live”، اليوم السبت، أن المتهم بالقيام بالهجوم على المتحف أكد والده أنه ليس له علاقة بأي جماعات متطرفة، فضلا عن أن الشرطة الفرنسية أكدت أن حقيبة الشاب لم يكن بها متفجرات.

وقال إن المصري مسالم بطبعه، ويعيش حياة جيدة بين الجاليات العربية في فرنسا، ولا يمكن أن ينجر لتنفيذ عمليات إرهابية في باريس أو غيرها، مشيرا إلى أن فرنسا وألمانيا والدول الأوروبية تعاني الأمرين من العمليات الإرهابية.