وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة على إنشاء وحدة لتشخيص وأبحاث الأمراض الطفيلية كوحدة ذات طابع خاص.

وقال لطفي - في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هدف الوحدة هو تفعيل دور الجامعة في حل مشاكل المجتمع والإسهام في قضايا التنمية، وتقديم الخبرة والاستشارات العلمية والفنية لتشخيص وإجراء أبحاث الأمراض الطفيلية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للمواطن بالتشخيص المعملي الدقيق للأمراض الطفيلية بالتعاون مع الأقسام العلمية ومستشفى طب بني سويف بالجامعة والجامعات والمعاهد والمؤسسات الصحية.

وأوضح رئيس الجامعة أن رؤية الوحدة تتلخص في مواكبة المستحدثات العالمية المتطورة لتكون الوحدة مرجع علمي وفني لتشخيص وإجراء أبحاث الأمراض الطفيلية، كما أنها تكمن في تقديم الخبرة والاستشارات العلمية والفنية لتشخيص وإجراء أبحاث الأمراض الطفيلية إسهاما في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإثراء البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر انطلاقا من العمل على تحقيق رسالة الكلية.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الجامعة على توفير كافة الإمكانات والمساعدات اللازمة للمساهمة في المشروع القومي الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والخاص بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

وأشار لطفي إلى أن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا ضخما يضم أكثر من 15 ألف مشارك سيتم تدريبهم في أكثر من 500 مقر بكافة المحافظات؛ حيث سيوفر قواعد بيانات تفصيلية عن حجم وخصائص السكان والمباني والمنشآت والنشاط الاقتصادي بالجمهورية.

ونوه بأن المشروع يهدف لتكوين قواعد بيانات شاملة لكافة المستويات الإدارية بالدولة، حيث تستخدم هذه البيانات الهامة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.

وحول تعاون الجامعة مع الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الجامعة إن الجامعة لديها مشاريع ناجحة مع بعض الجامعات في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية فتح آفاق التعاون مع جامعات دول الاتحاد الأوربي من خلال برنامج (Erasmus) الذي يتيح للجامعات خارج الاتحاد الأوربي أن تحصل على امتيازات من هذا البرنامج.