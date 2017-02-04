أكد النائب البرلماني، طارق السيد، أنه تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب خاص برئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير التعليم العالي، حول نقص غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال في تصريحات ببرنامج “عين على البرلمان”، المذاع على شاشة “الحياة”، مساء السبت، إن محافظة الإسكندرية يوجد بها نقص شديد في عدد الأسرة والمريض يجد صعوبة شديدة في الحصول على سرير.

ولفت إلى أن خدمات العناية المركزة تحتاج إلى توسع، وبالأخص في الإسكندرية، موضحًا أن الهدف من طلبه معرفة الأرقام المطلوبة، للعمل على استكمالها.