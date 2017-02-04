هكذا يكشف مذاق فمك صباحاً عن حالتك الصحية

هل ينتابك شعور بالقلق عند استيقاظك من النوم، بسبب المذاق الغريب الذي تحس به في فمك؟.. يواجه العديد هذه المشكلة، وعادةً لا يدرك الكثير خاصةً النساء أن الشعور بمذاق ...