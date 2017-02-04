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هيئة الكتاب: خصومات المعرض تشمل إصداراتنا بمنافذ البيع
هيثم الحاج علي

هيئة الكتاب: خصومات المعرض تشمل إصداراتنا بمنافذ البيع

السبت، 4 فبراير 2017 11:49 م
محيط - سميرة سليمان

أعلن د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مكتبات الهيئة ومنافذ البيع على مستوى الجمهورية تبيع كافة إصداراتها بأسعار وخصومات معرض القاهرة الدولى للكتاب ، وذلك بدء من اليوم وحتى انتهاء فترة المعرض فى 10 فبراير الجارى.

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