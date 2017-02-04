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برلماني يطالب بـ"الرحمة"
الفقر في مصر

برلماني يطالب بـ"الرحمة"

السبت، 4 فبراير 2017 04:59 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد النائب البرلماني، رياض عبد الستار، أن الشعب المصري ومحدودي الدخل في جممهورية مصر العربية “مش عارفين يعملوا إيه مع حكومة شريف إسماعيل”، وإن القرارات الاقتصادية وارتفاع الأسعار أمر مبالغ فيه.

وقال خلال كلمته بجلسة البرلمان، التي عرضتها قناة “الحياة”، اليوم السبت، إن هناك ضرورة لدراسة قرارات الوزارات بحكمة، متابعا “الرحمة بمحدودي الدخل.. نظرة لفواتير الكهرباء اللي أسعارها لا تعقل”.

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