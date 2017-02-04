زارت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اليوم السبت، رجال الشرطة المصابين جراء مشاركتهم فى العمليات الأمنية، والذين يتلقون العلاج بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة؛ وذلك تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيارة المصابين من رجال الشرطة.

وأكدت جيهان السادات – خلال الزيارة - أن زيارتها للمصابين جاءت تقديراً واعتزازاً بالتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة لحفظ أمن الوطن واستقراره، وتضامناً مع ما يبذله رجال الشرطة من جهود فى سبيل حماية مقدرات الوطن، متمنية الشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال دورهم الوطنى فى حفظ الأمن والاستقرار وحماية البلاد من المخاطر.

ومن جانبهم، أكد المصابون أن تلك الزيارات تعبر عن تقدير الشعب المصرى العظيم لتضحياتهم، موجهين الشكر لكل من قام بزيارتهم معربين عن امتنانهم بتلك الزيارات، عازمين على استكمال واجبهم الوطنى لحماية أمن وأمان الوطن .