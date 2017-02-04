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"100 لون" ديوان شعر للأطفال عن هيئة الكتاب
100 لون

"100 لون" ديوان شعر للأطفال عن هيئة الكتاب

السبت، 4 فبراير 2017 11:51 م
محيط - سميرة سليمان

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان شعر للطفل من تأليف الشاعر محمد الفقى بعنوان “100 لون”،ومن رسوم الفنانة منى حسين ، وذلك ضمن  سلسلة سنابل.

يحتوى ديوان الفقى على 36 رباعية تبدأ كل منها بـ،” نفسي أكون” ،وتحمل كل رباعية أمنية لإمتهان مهنة ما، والتحلي بصفات وقيم سامية تساعد الطفل على التطلع للجد والعمل الجيد.

كما يتضمن الديوان عديد من الرباعيات التى تحمل أغلب المهن الموجودة ضمن الأمنيات والتى اتسعت دائرتها عما اعتدنا عليه مع أبنائنا ،حيث تجد بإحدى الرباعيات :”نفسي أكون” فلاح ومزارع ،وأحول صحارينا مزارع”، وأخرى تقول : “نفسي أكون عامل إنتاج ،ولا اسيب وطني ف يوم يحتاج.”

ويدور الديوان فى محاولة من الشاعر لتصحيح مفاهيم مغلوطة بمجتمعنا حول أمنيات الطفل التي اقتصرت على دكتور ومهندس وضابط فقط، يوشمل أيضا صفات كالأمانة للتاجر والعدالة للقاضي والمهارة للسباح ،والتسامح بين الأصدقاء ،وغيرها.

ويختتم الشاعر الفقى ديوانه فى آخر رباعية حيث تقول: “نفسي أكون وأكون وهاكون ،وإن ضاق على أحلامي الكون ،راح افصَّل واحد بخيالي ،ألوانه تزيد عن ميت لون” وهي تدل على الإصرار والإرادة لدرجة أنه في حالة عدم استطاعته تحقيق أمنياته من خلال الواقع سيلجأ لتحقيقها بخياله من خلال تفصيل كون فى خياله يزيد عدد ألوانه عن مائة لون ،والتى خرج منها الشاعر بعنوان الديوان.

وسيتم مناقشة الديوان يوم الاثنين فى الحادية عشر صباحا بقاعة سهير القلماوى ويناقش المؤلف الشاعر عبد سعد عبد الرحمن ونجلاء علام.

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