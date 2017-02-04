كشف السوداني مجدي شمس الدين رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أسباب وتفاصيل اختيار الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”، لإدارة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني غدا الأحد على إستاد “اميتيه” بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”، في نهائي بطولة إفريقيا.

وقال مجدي شمس الدين – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – إن الحكم الزامبي “جاني سيكازوي” من أبرز حكام القارة الإفريقية، ومن الحكام الواعدين في الساحة العالمية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سبق وكلفه بإدارة نهائي بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وأوضح شمس الدين - المتواجد حاليا في الجابون لمتابعة مباريات بطولة إفريقيا - أن الزامبي سيكازوي، من الحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الفيفا ستتواجد في مباراة الغد، لمتابعة أداء الحكم، وأن الكاف فضل منحه فرصة إدارة نهائي بطولة إفريقيا، لكي يتم تأهيله بشكل جيد، ولإثبات قدراته للمشاركة في المونديال.

وأشار رئيس لجنة الحكام في الكاف، إلى أنه فضل في النهاية الاعتماد على الزامبي جاني سيكازوي في إدارة النهائي الإفريقي، بدلا من الجنوب إفريقي دانيال بينات، نظرا لأن الأخير ليس من ضمن المرشحين لإدارة مباريات في كاس العالم 2018.

جدير بالذكر أن سيكازوي سيدير لقاء مصر والكاميرون غدا، على أن يعاونه الأنجولي دوس سانتوس، والكيني نورا عدي، والحكم الرابع الجنوب إفريقي دانيال بينات.