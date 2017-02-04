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ارتفاع عدد شهداء الكنيسة البطرسية إلى 29 بعد وفاة طفلة مصابة
وقفة بالشموع في وسط القاهرة تضامنا مع ضحايا الكنيسة البطرسية‎

ارتفاع عدد شهداء الكنيسة البطرسية إلى 29 بعد وفاة طفلة مصابة

السبت، 4 فبراير 2017 04:44 م

توفيت اليوم ، السبت،  الطفلة دميانة أمير (14 عاما) متأثرة بإصابتها في الحادث الإرهابي الذي ضرب الكنيسة البطرسية يوم 11 ديسمبر الماضي.

وكانت دميانة تعاني من شظية بالمخ وتتلقى العلاج بمستشفى الجلاء العسكري، وبوفاة دميانة يرتفع شهداء الحادث الإرهابي إلى 29 شهيدا وشهيدة.

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