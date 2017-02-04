

أقرت وسائل إعلام عبرية بموهبة وإبداعات مجموعة من الشباب الفلسطيني الخارقة، تشمل إجراء عمليات حسابية معقدة بسرعة فائقة، إلى جر الشاحنات وصولا إلى صناعة آلات الكمان وأيضا الغناء.

وأبرز موقع “يديعوت احرونوت ” الإلكتروني الناطق بالعبرية اليوم /السبت/ ما جاء ببرنامج تلفزيوني يحمل اسم “منطقة A” حالة الفتاة الفلسطينية من مدينة الخليل المحتلة، دانيا الجعبري (13 عاما)، التي شاركت بالمنافسة الدولية في الرياضيات والذكاء العقلي، حيث أظهرت قدرة خارقة على القيام بالعمليات الحسابية المعقدة بسرعة لا يمكن تصديقها.

وانتقل التقرير التلفزيوني إلى محمد بركة المواطن الفلسطيني من سكان قطاع غزة المحاصر، وأظهره وهو يجر شاحنة ضخمة ويحمل أثقالا كبيرة بأسنانه ويتحمل تحطيم “الطوب” على جسده العاري، مظهرا قوة خارقة لو كانت لإنسان خارج غزة المحاصرة لكان له شأن آخر، ولمكنه أن يجني بواسطتها الأموال، وهذا بالضبط ما اشتكت عائلته من عجزها عن تحقيقه، فقط لأن القدر جعلها في قطاع غزة وليس في أي مكان آخر.

ووصف التقرير العبري متجر الفلسطيني حادة شلالدة وسط مدينة رام الله بالخاص والمميز جدا، بل والوحيد من نوعه في الضفة الغربية، وذلك لميزة يتمتع بها صاحبه عن غيره من الناس، وتتمثل بقدرته على صناعة آلة “الكمان” بطريقة يدوية احترافية، أوصلت صيته إلى أماكن بعيدة جدا عن رام الله المحتلة، حيث وصلته الطلبات لشراء كمانه المتقن من أماكن عديدة.

وأخيرا وصل التقرير إلى محطة “فرانك سناترا” الفلسطيني، وهو شاب من مدينة نابلس المحتلة يحمل الاسم “عمر كمال” ولا يمكن فهم صفته وموهبته قبل سماعه وهو يغني، ولمعرفة علاقة مايكل جاكسون بهذا الفلسطيني المميز.