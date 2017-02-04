تعرف على أسعار رحلات الطيران إلى “الجابون” لتشجيع المنتخب

تغلق شركات سياحة نهاية اليوم باب الحجز للسفر إلى الجابون لحضور مبارة نهائى كأس الأمم الأفريقية بين منتخبى مصر والكاميرون غدا.

وذكر مصدر بشركة ألفا تورز إحدى الشركات المنظمة للرحلات إلى الجابون أن سعر الفرد فى الرحلة يبلغ 836 دولارا شاملة تذكرة الطيران وحضور المبارة وروسوم المغادرة.

لفت إلى ان المشجعين المتعاقدين معهم ستقلع رحلتهم فى الساعة 10صباحا غدا والعودة ستكون فجر بعد غد الإثنين. وقال مصدر بشركة لاكى تورز للسياحة إن سعر تذكرة الفرد فى رحلة الجابون 666 دولارا بخلاف 170 دولارا رسوم مغادرة لتبلغ إجمالا 836 دولارا.

وقال إن الطائرات ستبدأ الإقلاع من الساعة 10 صباحا غدا وتنتهى فى الساعة الواحدة ظهرا.

وأشار مصدر بشركة مصر للطيران إلى تخصيص 4 طائرات لرحلات المشجعين المصريين إلى الجابون.

وأضاف أن الرحلة تستغرق 6 ساعات، وتعد من الرحلات ذات المسافات الطويلة، التى تستلزم إسنادها إلى طائرات من طرازات خاصة، مثل بوينج 777 وإيرباص 330، التى يطلق عليها «الطرازات العريضة»، وتصل سعتها 340 راكبًا، وهى رحلات خاصة تقوم بها الشركات المؤجرة للطائرة.

وأضاف «التسعير سيكون من جانب الجهات المنظمة للرحلات، وليس شركة مصر للطيران».

وتتعاون وزارة الخارجية، مع الشركات السياحية والمنظمة التى ستحجز رحلات لحضور «نهائى إفريقيا»؛ لتسهيل الحصول على تأشيرة السفر.

وتساهم شركة مصر للطيران للأسواق الحرة والسياحة «الكرنك»، فى تنظيم رحلات المشجعين المصريين إلى الجابون. وكان شريف فتحى وزير الطيران المدنى أعلن عن تسيير الشركة الوطنية عددا من الرحلات الخاصة المباشرة بالتعاون مع شركات السياحة، ووزارتى الشباب والرياضة، والسياحة و الهيئات الأخرى لنقل الجماهير المصرية الى الجابون.