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802 راكب و132 شاحنة و83 برادا إجمالي الحركة في ميناء نويبع خلال 24 ساعة
ميناء نوبيع
ميناء نوبيع

802 راكب و132 شاحنة و83 برادا إجمالي الحركة في ميناء نويبع خلال 24 ساعة

السبت، 4 فبراير 2017 04:35 م
ا.ش.ا

استقبل ميناء نويبع البحري خلال ال24 ساعة الماضية 802 راكب و40 شاحنة وسيارتين و83 برادا وحافلة و440 طرد سمك على متن 9 رحلات للعبارات.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف - في تصريح له اليوم /السبت/ - إن الميناء استقبل 574 راكبا و12 شاحنة وسيارتين و31 برادا وحافلة على متن 4 رحلات وغادره 228 راكبا و28 شاحنة و52 برادا و440 طرد سمك على متن 5 رحلات.

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