يناير2017 .. وقائع فساد ورشوة واختفاء أموال عامة

تمنى المصريون مع حلول عام 2017 أن يكون عام جديد ملئ بالأمل والتفاؤل في مستقبل أفضل دون فساد، بلا رشوة، بلا محسوبية، عام تأملوا فيه أن يعم الخير والرخاء ، رغم كا ما ...