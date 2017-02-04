802 راكب و132 شاحنة و83 برادا إجمالي الحركة في ميناء نويبع خلال 24 ساعةالسبت، 4 فبراير 2017 04:35 م
استقبل ميناء نويبع البحري خلال ال24 ساعة الماضية 802 راكب و40 شاحنة وسيارتين و83 برادا وحافلة و440 طرد سمك على متن 9 رحلات للعبارات.
وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف - في تصريح له اليوم /السبت/ - إن الميناء استقبل 574 راكبا و12 شاحنة وسيارتين و31 برادا وحافلة على متن 4 رحلات وغادره 228 راكبا و28 شاحنة و52 برادا و440 طرد سمك على متن 5 رحلات.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
اليوم.. بوركينا تواجه غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة الأفريقيةSat, 04 Feb 2017 08:51:09 GMT
-
الأموال العامة تضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط جرائم الهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال، والتى ...Sat, 04 Feb 2017 14:28:02 GMT
-
شعبة تجارالمستلزمات الطبية تعقد اجتماعاً بعدغداً الإثنين
و يناقش الاجتماع مشكلة سعر الصرف والتوريد للمستشفيات الحكومية، حيث تقوم المستشفيات بإصدار توريد على الأسعار القديمة حيث كان سعر الدولار بثمانية جنيهات. كما يناقش ...Sat, 04 Feb 2017 14:06:02 GMT
-
"الدستورية" تمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة “71” ...Sat, 04 Feb 2017 11:33:39 GMT
-
تعرف على الأسعارالجديدة لسيارات "هيونداي"
أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل هيونداي،عن قائمة جديدة لأسعار العديد من طرازات العلامة التجارية الكورية، للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ بزيادات وصلت في عدد من ...Sat, 04 Feb 2017 13:12:34 GMT
-
ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بالشرقيةSat, 04 Feb 2017 13:12:34 GMT
-
المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخر في "أحداث الطالبية"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها علي 4 متهمين قد صُدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد، فى اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية. وعاقبت ...Sat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
-
يناير2017 .. وقائع فساد ورشوة واختفاء أموال عامة
تمنى المصريون مع حلول عام 2017 أن يكون عام جديد ملئ بالأمل والتفاؤل في مستقبل أفضل دون فساد، بلا رشوة، بلا محسوبية، عام تأملوا فيه أن يعم الخير والرخاء ، رغم كا ما ...Sat, 04 Feb 2017 12:32:49 GMT