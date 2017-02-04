رئيس هيئة الكتاب ينفي وجود كتب شيعية بالمعرضالسبت، 4 فبراير 2017 04:37 م
نفى رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب دكتور هيثم الحاج ما تردد من شائعات حول ما يسمى “غزو فكري شيعي” بمعرض الكتاب هذا العام، موضحا أن بعض كتب الشيعة الموجودة في المعرض لا تتجاوز 10 عناوين من بين نحو مليون عنوان، وأنها دخلت بشكل قانوني من خلال الجهات المعنية.
وقال هيثم الحاج - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن الهيئة لا تملك حق منع أي كتاب من الدخول إلى المعرض وأن هذا الأمر في يد شرطة المصنفات التي تتولى متابعة ومراجعة الإصدارات المختلفة ومنح أو منع التصاريح.
وكشف أن الكتب المسربة أو المحظورة حتى الآن، والتي يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، عدد محدود جدا، لافتا إلى أن جميع الكتب الموجودة بالمعرض دخلت بشكل قانوني عبر التخليص الجمركي وشرطة المصنفات.
وحول تقييمه للمعرض هذا العام، قال رئيس الهيئة العامة للكتاب إن الإحصاءات تشير إلى زيادة كبيرة في أعداد الزائرين عن العام الماضي وكذلك زيادة في حجم المبيعات وخاصة كتب الهيئة التي بلغ عدد الكتب المباعة خلال الأسبوع الأول للمعرض أكثر من 125 ألف كتاب، وعدد الزائرين 250ر2 مليون زائر بزيادة نحو 40% عن العام الماضي.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء افتتح يوم 26 يناير الماضي فعاليات الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وقام بجولة تفقدية لبعض الأجنحة رافقه فيها محمد أمين الصبيحى وزير الثقافة المغربي والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ودكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ودكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 10 فبراير المقبل، وتحمل هذه الدورة شعار “الشباب وثقافة المستقبل”، وقد تم اختيار صلاح عبد الصبور شخصية المعرض هذا العام.
ويشارك فى هذه الدورة 35 دولة منها 16 دولة عربية، 6 دول أفريقية، 13 دولة أجنبية، وعدد الناشرين 670 ناشر منهم 6 ناشرين أفارقة، 13 ناشر أجنبي، 200 ناشر عربي، 451 ناشر مصري منهم 7 مؤسسات صحفية،31 مؤسسات حكومية، و119 كشك بسور الأزبكية.
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