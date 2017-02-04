الحضري: هدفنا من البداية كان حصد لقب إفريقيا.. ونحترم كل منتخبات القارة

أكد حارس مرمى وقائد منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري، أن هدف المنتخب من البداية هو حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الكاميروني غدا الأحد على استاد “اميتيه”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال الحضري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت - “منذ بداية فترة الإعداد، وهدف كل لاعبي المنتخب هو حصد لقب البطولة الإفريقية بعد فترة غياب طويلة، وكان لدينا إصرارا كبيرا للمضي قدما في البطولة والمنافسة على تحقيق اللقب القاري”.

وأوضح الحضري أن منتخب مصر يحترم كل منتخبات بطولة إفريقيا، وأن هذا هو سر انتصارات المنتخب الأخيرة، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب يلعبون المباريات بروح عالية وحماس كبير.

وتمنى الحضري أن يكون الحظ حليف منتخب مصر في مباراة الغد، من أجل الفوز بالمباراة وحصد لقب البطولة الإفريقية.