بدأت مديرية الشئون الصحية بأسوان، في اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية اللازمة استعدادًا لمواجهة أي حالات محتملة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي - في تصريح اليوم السبت، إنه تم توفير العلاج اللازم لحالات الانفلونزا الموسمية بمستشفيات الحميات والصدر بمدينة أسوان، وكوم أمبو المركزي، ونصر النوبة المركزي، ومستشفى دراو المركزي، ومستشفى حميات أدفو.

وأشار إلى أن الاستعدادات قائمة في جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات، حيث أنه تم أيضًا توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مصابي الانفلونزا الموسمية من خلال أطقم التمريض والأطباء الذين تم تدريبهم على التعامل مع تلك الحالات في جميع المستشفيات.

ولفت إلى أنه لا توجد أي حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية حتى الآن بالمحافظة، مؤكدا أن جميع المترددين على المستشفيات حالات اشتباه فقط والعينات أثبتت عدم إصابتهم بالمرض.