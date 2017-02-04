بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت مع قيادات وزارة التربية والتعليم الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين من قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بالمغالاة في زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي القادم 2017 / 2018 إضافة إلى إمكانية وضع مقترحات وحلول عاجلة للتعامل مع أية مستجدات.

وأكد رئيس الوزراء ، خلال الاجتماع ، على أن تطوير العملية التعليمية يأتي على رأس أولويات الحكومة التي تلتزم بتوفير كافة التيسيرات والإمكانات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والهام..منوها بأن الحكومة تواصل عقد سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف متابعة الموضوعات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى.

وأشار إلى الدور الإيجابي الذى تقوم به المدارس الخاصة والدولية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقا للضوابط المحددة وتوفير الكوادر المدربة التي يحتاجها سوق العمل وتتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي..مؤكدا أهمية الحفاظ علي تلك المدارس ودفعها إلى بذل المزيد من الجهود وصولا للأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة (أولياء الأمور وأصحاب المدارس) أمر لا يمكن للدولة أن تتنازل عنه.

ووجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة آليات الرقابة علي المدارس الخاصة والدولية وتشكيل لجان متابعة لها تعتمد على عناصر تتميز بالكفاءة والخبرة والتي تملك القدرة علي وضع تصورات وحلول للمشاكل وألا يقتصر دورها علي رد الفعل واستقبال الشكاوى وفحصها، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة فى زيادة المصروفات المدرسية..مشددا على ضرورة أن تكون الزيادات وفقا للضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

وكلف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم باستقبال الشكاوى وفحصها بصفة عاجلة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها والرد على المواطنين في أسرع وقت..فيما طالب الوزارة بعقد اجتماع فوري مع ممثلي المدارس الخاصة والدولية وصولا إلى النتائج التي تحقق التوازن المنشود بين كل الأطراف.