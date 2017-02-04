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كوبر: الكاميرون منتخب شرس.. والاحتمالات كلها واردة في نهائي إفريقيا
الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر‎

كوبر: الكاميرون منتخب شرس.. والاحتمالات كلها واردة في نهائي إفريقيا

السبت، 4 فبراير 2017 04:22 م
أ ش أ

أكد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن المنتخب الكاميروني قوي للغاية، وطريقة لعبه تشبه طريقة لعب الفراعنة.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الكاميروني غدا /الأحد/ على استاد “اميتيه”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقال كوبر - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /السبت/ - إن منتخب الكاميرون شرس وقوي للغاية، موضحا أن أنه يستحق التأهل لنهائي بطولة إفريقيا بعدما قدم مباريات مميزة في البطولة القارية.

وأضاف كوبر “الكاميرون فريق قوي ومنظم للغاية، وهناك تشابه كبير بين طريقة لعبه وطريقة لعب المنتخب المصري.. اللقاء سيكون صعبا للغاية على الفريقين”، مشيرا إلى أن كل فريق يمتلك أوراقه الرابحة.

وأوضح كوبر أن المنتخب مازال يعاني من إرهاق لاعبيه، ويتم التغلب على ذلك عن طريق عمليات الاستشفاء، مضيفا أن الاحتمالات كلها واردة بشأن النتيجة التي ستخرج بها المباراة، مؤكدا أنه يتمنى الفوز وحصد اللقب القاري.

وقال المدرب الأرجنتيني إنه استفاد كثيرا من الفترة التي قضاها في التدريب في الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أنه تواجد في الكالتشيو الإيطالي خلال فترة مجد الكرة الإيطالية، مؤكد أن محمد صلاح يعد من أبرز لاعبي الدوري الإيطالي، وأنه تأقلم سريعا وطور بشكل كبير من مستواه.

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