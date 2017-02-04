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مطار القاهرة يضبط 113 واقعة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات
مطار القاهرة

مطار القاهرة يضبط 113 واقعة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات

السبت، 4 فبراير 2017 04:23 م
وكالات

قام ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، بشن حملة لمتابعة حركة الركاب بمطار القاهرة الدولى، والعمل على كشف أى محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية، عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال شهر كامل، عن ضبط 113 حالة تزوير؛ حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التى يرغب فى الوصول إليها.

وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى شن المزيد من الحملات لضبط جميع أشكال وصور الخروج عن القانون.

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