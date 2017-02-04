

وافق الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تمثيل الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للوزارة في الاحتفالية السنوية الخاصة باليوم العالمى للإنترنت الآمن بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، وحماية الأطفال من مخاطره.

وأشار الدكتور سمير حسن مدير عام تنمية مادة الكمبيوتروتكنولوجيا المعلومات إلى أن الوزارة ساهمت في أعمال وفعاليات اللجنة الوطنية في حماية الأطفال على الإنترنت من خلال مشاركتها منذ عام 2007 وحتى الآن، مؤكدًا على تحقيق العديد من الإنجازات من خلال هذه المشاركة مثل: تدريب حوالى (15000) مُعلم (من معلمى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ومعلمى المواد الأخرى والإداريين)، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأنشطة التربوية داخل المدارس لتوعية الطلاب عن طريق تكوين جماعة الاستخدام الآمن للإنترنت، وعقد المسابقات بين الطلاب بالمدارس، وإقامة معرض سنوي خاص بهذه الإنشطة.

وسيتم منح الطلاب المشاركين في الاحتفالية لقب سفراء داخل مدارسهم، لتوعية زملائهم بضرورة توخى الحذر عند التعامل مع الإنترنت بشكل آمن، وتعريف الطلاب والمدرسين بالاتحاد الدولى للاتصالات، وتوعية الطلاب بأهم موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولى، والإقليمى، والمحلى، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل بشكل عام، وقدرة على المنافسة.