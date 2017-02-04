 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 04:10 مساءً
روابط سريعة
"الطيران": لم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات بين القاهرة وموسكو
مطار القاهرة

"الطيران": لم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات بين القاهرة وموسكو

السبت، 4 فبراير 2017 04:19 م
وكالات

أكدت وزارة الطيران المدني اليوم السبت أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو على الرغم من وصول عدة وفود روسية لتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة وبعد تنفيذ آخر مطالب الروس وهو تركيب أجهزة البصمة البيومترك الخاصة بدخول العاملين.

وأفادت الوزارة ، في بيان لها ، بأن زيارة الوفد الروسي التي تجري حاليا بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة تأتي لمراجعة الإجراءات الأمنية بالمطار ومتابعة تشغيل أجهزة البصمة الخاصة بالعاملين..نافيا تماما ما تردد عن كونها لعمل المراجعات الرسمية لعودة استئناف الرحلات الجوية مع موسكو.

ويجري حاليا وفد روسي يضم عددا من الخبراء زيارة لتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة لمتابعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة الكشف الحديثة وأجهزة البصمة الخاصة بالعاملين فضلا عن متابعة الإجراءات على الطرود والبضائع بقرية البضائع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3