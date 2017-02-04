"الطيران": لم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات بين القاهرة وموسكوالسبت، 4 فبراير 2017 04:19 م
أكدت وزارة الطيران المدني اليوم السبت أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو على الرغم من وصول عدة وفود روسية لتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة وبعد تنفيذ آخر مطالب الروس وهو تركيب أجهزة البصمة البيومترك الخاصة بدخول العاملين.
وأفادت الوزارة ، في بيان لها ، بأن زيارة الوفد الروسي التي تجري حاليا بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة تأتي لمراجعة الإجراءات الأمنية بالمطار ومتابعة تشغيل أجهزة البصمة الخاصة بالعاملين..نافيا تماما ما تردد عن كونها لعمل المراجعات الرسمية لعودة استئناف الرحلات الجوية مع موسكو.
ويجري حاليا وفد روسي يضم عددا من الخبراء زيارة لتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة لمتابعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة الكشف الحديثة وأجهزة البصمة الخاصة بالعاملين فضلا عن متابعة الإجراءات على الطرود والبضائع بقرية البضائع.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"الدستورية" تمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة “71” ...Sat, 04 Feb 2017 11:33:39 GMT
-
تعرف على الأسعارالجديدة لسيارات "هيونداي"
أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل هيونداي،عن قائمة جديدة لأسعار العديد من طرازات العلامة التجارية الكورية، للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ بزيادات وصلت في عدد من ...Sat, 04 Feb 2017 13:12:34 GMT
-
ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بالشرقيةSat, 04 Feb 2017 13:12:34 GMT
-
المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخر في "أحداث الطالبية"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها علي 4 متهمين قد صُدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد، فى اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية. وعاقبت ...Sat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
-
يناير2017 .. وقائع فساد ورشوة واختفاء أموال عامة
تمنى المصريون مع حلول عام 2017 أن يكون عام جديد ملئ بالأمل والتفاؤل في مستقبل أفضل دون فساد، بلا رشوة، بلا محسوبية، عام تأملوا فيه أن يعم الخير والرخاء ، رغم كا ما ...Sat, 04 Feb 2017 12:32:49 GMT
-
الإعلام الكاميرونى عن مباراة مصر: "مش عايزين نتمتع.. عايزين نفرح"
ألقت وسائل الإعلام الكاميرونية، الضوء على مباراة مصر والكاميرون، التى تنطلق فى التاسعة مساء غد الأحد، بملعب “لاميتى”، بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”، فى نهائى ...Sat, 04 Feb 2017 12:19:52 GMT
-
خالد الجندي: الحضري صديق شخصي لي.. وأرفض التنكيل بـ«إمام السويس»
ثمن الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، تقديم حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري كقدوة في كل مناسبة ومجال بما لا يخالف النظم والقوانين لتنظيم العمل الدعوي، ...Sat, 04 Feb 2017 12:19:52 GMT
-
براءة 12 محاميًا تظاهروا ضد اتفاقية "تيران وصنافير" في القليوبيةSat, 04 Feb 2017 10:05:53 GMT