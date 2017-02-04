أكدت وزارة الطيران المدني اليوم السبت أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو على الرغم من وصول عدة وفود روسية لتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة وبعد تنفيذ آخر مطالب الروس وهو تركيب أجهزة البصمة البيومترك الخاصة بدخول العاملين.

وأفادت الوزارة ، في بيان لها ، بأن زيارة الوفد الروسي التي تجري حاليا بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة تأتي لمراجعة الإجراءات الأمنية بالمطار ومتابعة تشغيل أجهزة البصمة الخاصة بالعاملين..نافيا تماما ما تردد عن كونها لعمل المراجعات الرسمية لعودة استئناف الرحلات الجوية مع موسكو.

ويجري حاليا وفد روسي يضم عددا من الخبراء زيارة لتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة لمتابعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة الكشف الحديثة وأجهزة البصمة الخاصة بالعاملين فضلا عن متابعة الإجراءات على الطرود والبضائع بقرية البضائع.