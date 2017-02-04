تنظم محافظة القاهرة يوم الأحد 5 فبراير 2017، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على مدار يومين ندوة بعنوان “الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية طبقا للقانون 81 لسنة 2016” تحت رعاية محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد.

يشارك في الندوة عدد من خبراء التشريعات الوظيفية من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.