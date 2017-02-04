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محافظة القاهرة تنظم ندوة «الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية»
محافظة القاهرة ‎

محافظة القاهرة تنظم ندوة «الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية»

السبت، 4 فبراير 2017 04:24 م
محيط: أ ش ا

تنظم محافظة القاهرة يوم الأحد 5 فبراير 2017، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على مدار يومين ندوة بعنوان “الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية طبقا للقانون 81 لسنة 2016” تحت رعاية محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد.

يشارك في الندوة عدد من خبراء التشريعات الوظيفية من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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