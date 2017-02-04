خبراء: "السوشيال ميديا" تقتل اللغة العربيةالسبت، 4 فبراير 2017 11:48 م
“تأثير السوشيال ميديا علي انتشار الكتب”، هذا ما ناقشته ندوة عقدت أمس الجمعة بالمائدة المستديرة ضمن فعاليات معرض الكتاب.
وقالت الدكتورة شيرين بدر مدير التسويق الرقمي بإحدي الشركات الخاصة،إن موقع فيس بوك يضم ٣٤ مليون حساب،وموقع التدوينات القصيره”تويتر”يحتوي علي ٢مليون حساب،للمصريين، وأن الفئه العمرية الأكثر رواجا علي هذه المواقع تبدأ من سن ١٣ إلي ٢٤سنة،ومن عمر٢٥ إلي ٣٥ سنة، لافتة إلى ضرورة استغلال السوشيال ميديا بطريقه سليمة للترويج والتسويق للكتب.
وتابعت بدر، ويلقى الكتاب الألكتروني إقبالًا كبيرا عن الكتاب الورقي من قبل الشباب، لانخفاض تكلفته، ما جعل النشر الالكتروني يزيد بنسبة ٣٠٠%.
وقال الدكتور محمد سيد ريان الكاتب والباحث في مجال الثقافة الرقمية، إن الكاتب لابد وأن يتميز بحس إبداعي حتي يمكن نشر وتوزيع إنتاجه بصورة كبيرة،حيث إن عملية صناعة الكتاب لها 4 أضلاع، أولها التأليف والنشر والتوزيع والقارئ، ويجب علي الكاتب دراسة القارئ جيدًا بتوجهاته وميوله والفئة العمرية الموجه لها الكتاب.
وتابع أن ثقافة الفيس بوك هي ثقافه متوسطه للغاية، لذلك يجب أن تكون هناك خططًا وتكتلات شبابية تعمل علي الدفاع عن الهوية والثقافة المصرية، بالإضافة إلي ضرورة عمل صياغة جيدة لتلك المواقع التي تزكي ثقافة العنف، فالتسويق نوعان، الإستراتيجي الخاص بالتخطيط، والتعاملي الذي يحدث بعد إنتهاء العمل، لافتًا إلي انخفاض مستوى القراءة العربية عمومًا، مستشهدا بمنظمة اليونيسكو التي قالت “إن المواطن العربي يقرأ ست دقائق في العام”.
ونصح بإنشاء مراكز بحثية للقراءة لإحصاء عدد القراء المصريين لأنه لا يوجد إحصاء مؤكد لهذه الأعداد، وأن الفيس بوك كسر كل الحواجز الزمنية والمكانية، ولابد من إثراء المحتوي العربي كما بدأت دوله الإمارات، وأشاد بدور مكتبه الأسرة مطالبا بضرورة إعاده تطويرها إلكترونيا.
وقال الدكتور عبد الرحمن حجازي مدير إدارة النشر والتحرير بالمجلس الأعلي للثقافة، إن الشباب يلجأ إلي الكتاب الالكتروني أكثر من الورقي،بالرغم من انتشار التراث الثقافي الهائل الذي تمتلكه مصر، حيث النقط الإيجابية التي تصنعها وسائل التواصل الإجتماعي هي القضاء علي فجوة ارتفاع أسعار الكتب والنشر والتوزيع.
وأشاد بدور المركز القومي للترجمة في أنه ترجم أكثر من ثلاثه آلاف كتاب خلال خمسة عشر عام، وقال إن فترة الخمسينيات والسينيات كان بها اهتمام كبير بالثقافة، وكانت الثقافة هي مصدر أول للدخل القومي.
ومن النقاط السلبية للسويشيال ميديا أنها تقتل الهوية واللغة العربية، كما أن الفن له دور كبير وتأثير كبير علي إنتشار الكتاب ومن هذه الفنون السينما والمسرح.
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