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الأموال العامة تضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

الأموال العامة تضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية

السبت، 4 فبراير 2017 04:13 م
ا.ش.ا

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط جرائم الهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال، والتى من شانها الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

واستهدفت الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال شهر - مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل البحرية والدروب الصحراوية المختلفة، وملاحقة وضبط الضالعين فى تلك الجرائم للحد من انتشارها، بالإضافة الى ضبط القائمين على جرائم غسل الأموال من متحصلات تلك الأنشطة غير المشروعة.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال الهجرة غير الشرعية، عن ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية، بإجمالى 14 متهما من القائمين على عملية تسفير الأشخاص خارج البلاد، وفى مجال غسل الأموال من نشاط الهجرة غير الشرعية، عن ضبط قضيتى غسل أموال من نشاط الهجرة غير الشرعية ضما 3 متهمين ... وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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