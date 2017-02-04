اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية في الفيوم بنسبة نجاح 90 %السبت، 4 فبراير 2017 04:13 م
اعتمد محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية، وبلغت نسبة النجاح 90.15 % حيث تقدم للامتحان 56516 تلميذا وتلميذة حضر منهم 55390 وبلغ عدد الناجحين 49926 تلميذا وتلميذة، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم المجتمعي 92.38%.
وقال المحافظ، في تصريح اليوم السبت خلال مؤتمر إعلان اعتماد النتيجة، إن 335 تلميذا وتلميذة حصلوا على الدرجات النهائية بنسبة 100 %، وبلغت نسبة النجاح بإدارات غرب الفيوم 96.6 %، وشرق الفيوم 90.15 %، وسنورس 90.65 %، ويوسف الصديق 90.55 %، وأبشواي 88.48 %، واطسا 88.75 %، وطامية 86.84 %.
وأضاف أن نسبة النجاح زادت بمقدار 10 % تقريبا عن العام الماضي بسبب انتظام العملية التعليمية بالمدارس والضوابط التي وضعت للامتحان ليحصل كل تلميذ على حقه ولذلك لم ترد أي شكاوى من أعمال الامتحانات ولم يحدث أي تسريب للامتحان أو النتيجة قبل الاعتماد.
وأكد أنه تم توفير مساحات أراضي تكفي لإنشاء 130 مدرسة سيدخل الخدمة منها مع بداية العام الدراسي الجديد حوالي 40 مدرسة للقضاء علي نظام الفترة الثانية ببعض المدارس وتقلقل نسبة الكثافة بالفصول ..كما قرر زيادة الاعتمادات المقررة للتغذية المدرسية بمدارس التربية الخاصة لتغطي أيام الأسبوع كاملا بدلا من ثلاثة أيام فقط .
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