أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية قطاع الاتصالات الذى يساهم فى دفع ونمو الاقتصاد الوطنى، مشدداً على ضرورة العمل على تطوير القطاع ومتابعة تنفيذ برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، مع الاهتمام بدعم الابداع ورعاية الأفكار المبتكرة، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات فيما يخص قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أنه شهد نمواً بنسبة 11.2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2016-2017، ليحتل المرتبة الأولى بين مختلف قطاعات الدولة الاقتصادية.

كما أشار الوزير إلى فوز مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات التعهيد لعام 2016، والخاصة بتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنيابة عن الشركات العالمية الكبرى، حيث جاء اختيار مصر لهذه الجائزة بعد مراجعة دولية مع أهم الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل فى مصر، والتي أبرزت المزايا التنافسية التي يتمتع بها قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الوزير استعرض أيضاً خلال اللقاء الموقف بالنسبة لبدء العمل في المناطق التكنولوجية بمدن برج العرب وأسيوط الجديدة بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء المناطق التكنولوجية بمدينتى السادات وبنى سويف، حيث أكد الرئيس أهمية إنشاء مناطق تكنولوجية فى كافة أنحاء البلاد وذلك فى إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

كما استعرض الوزير التصميمات الخاصة بمدينة المعرفة التى سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى كافة قطاعاتها. وقد وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من هذا المشروع فى أسرع وقت، والعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية فى العاصمة الادارية الجديدة وتعظيم المنتج التكنولوجى الذي ستقدمه، فضلاً عن أهمية إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب بها تعمل على تأهيل الشباب.

ومن جانب آخر استعرض الوزير الموقف فيما يتعلق بتوفير خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، وذلك فى إطار خطة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحسين جودة خدماته، وزيادة الاستثمارات والعوائد للخزانة العامة الدولة، وقد أكد السيد الرئيس دعم الدولة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الالكترونية التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع، فضلاً عن مواكبة مصر لآخر التقنيات في هذا المجال.

كما استعرض الوزير كذلك خلال الاجتماع أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مراكز الخدمة الموحدة للمواطنين، والتي ستقدم مختلف الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم فى استخراج الوثائق والأوراق المختلفة مثل الأوراق الثبوتية والمستندات التي يتم توثيقها واستصدارها من الشهر العقارى وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية وضمان وصول الخدمات الحكومية إليهم دون معاناة أو فساد.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك خلال الاجتماع جهود تطوير مكاتب البريد المصري، والتى تتضمن تطوير 400 إلى500 مكتب للبريد خلال عام 2017، حيث أشار المهندس/ ياسر القاضى إلى أن جهود تطوير قطاع البريد المصري أسفرت عن تحقيق القطاع لمكاسب كبيرة بلغت 1.4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالي 2015/2016.

وعرض القاضي خطط متابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الشركات الصينية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة في المناطق التكنولوجية، مشيراً إلى تصنيع أول تليفون محمول مصرى خلال النصف الثانى من عام 2017.