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قيادات ماراثون الدراجات الهوائية بالأقصر يدعمون مستشفى الأورمان
قيادات الدراجات يدعمون مرضى الاورمان

قيادات ماراثون الدراجات الهوائية بالأقصر يدعمون مستشفى الأورمان

السبت، 4 فبراير 2017 03:31 م
محيط: خاص

قاد وفد من الشباب المشاركين بماراثون الدراجات الهوائية الذي نظمته إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، زيارة تفقدية لمقر مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لأول صرح طبي لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر.

وقال بيان صادر عن إدارة المستشفى، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، إن عدد الشباب الذين زاروا المستشفى مساء الجمعة، أكثر من 60 متسابقا من دول الكويت وألمانيا ومصر، وطافوا داخل وأروقة المستشفى وأقسامها المختلفة.

وأعلن أعضاء الماراثون أن جولتهم كانت سياحية في الأساس ولكنهم فور معرفتهم بالمستشفى والعمل الخيري الذي تقدمه للمرضي بمختلف أنحاء محافظات الصعيد، قرروا زيارتها للتأكيد علي دور الأحداث والمهرجانات الرياضية في دعم الأعمال الخيرية التي تقدم للمرضي بالمجان تماماً في أرض الصعيد.

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