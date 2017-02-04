عاد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن ، والتي أجرى خلالها سلسلة من المباحثات الهامة مع كبار المسئولين بالمملكة المتحدة.

وشهدت الزيارة العديد من اللقاءات استهدفت تبادل الرؤى المصرية والبريطانية تجاه تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف وسبل دعم أنشطة ومجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وقد التقى الفريق حجازي مع كل من وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون وستيوارت بيتش رئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة هيئة الأركان والفريق أول سير كريس ديفريل قائد القيادة المشتركة ، حيث تم التطرق إلى العديد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالتعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات خاصة فى مجالات التأمين ومكافحة العبوات الناسفة.

كما أجرى لقاءات مع مستشار الأمن القومي ومديري الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختلفة وكذلك مسئولي وزارة الخارجية المعنيين بالشرق الأوسط وأفريقيا ، تم خلالها مناقشة التحديات والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والتسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية.

وقد عكست اللقاءات مدى التوافق بين الجانبين في كافة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما ثمن الجانب البريطاني الدور الحيوي الذي تلعبه مصر على الصعيدين الإقليمى والدولي والتطلع إلى زيادة آفاق التعاون مع مصر في مختلف المجالات لدعم جهودها في مواجهة التحديات المختلفة ، وبما يعزز أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.