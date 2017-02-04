إجراء أشعة للثنائي محمد نجيب وعمرو السولية خلال معسكر الأهلى بالإماراتالسبت، 4 فبراير 2017 03:30 م
قال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد محمود، إن ثنائي الفريق محمد نجيب، وعمرو السولية، سيجريان أشعة بالموجات فوق الصوتية، اليوم /السبت/؛ للتأكد من سلامتهما تماما، وذلك خلال معسكر الفريق بدبي استعدادا للقاء السوبر أمام الزمالك، والمقرر له يوم 10 فبراير الجاري بأبوظبي.
وأضاف محمود، في تصريحات لموقع النادي اليوم، أن الأشعة هدفها الاطمئنان بشكل نهائي على نجيب والسولية، وتقديم تقرر نهائي للجهاز الفني حول جاهزيتهم للسوبر .. موضحا أن السولية بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، بينما يبدأ نجيب المشاركة من غدا /الأحد/.
يذكر أن السولية كان يعاني من مزق في العضلة الخلفية .. بينما يشكو نجيب من شد في العضلة الخلفية.
ومن جانبه .. تعرض عمرو جمال مهاجم الفريق لنزيف من الأنف صباح اليوم، وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الذي أكد أنه أمر طبيعي، خاصة أن عمرو كان قد أجرى جراحة في الأنف منذ فترة.
وأوضح طبيب الفريق، أن حالة عمرو مطمئنة ولا يوجد أي قلق من مشاركته في التدريبات وجاهزيته للسوبر.
يذكر أن الفريق حصل على راحة من التدريبات اليوم بعد قرار حسام البدري، المدير الفني بمنح اللاعبين فرصة للخروج في جولة حرة بدبي على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد.
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