قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة قنا علي محمود جابر، إنه تم ضخ 1908 أطنان من المواد البترولية بمختلف أنواعها بالمستودع الرئيسي ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، ووصول 613 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط.

وأوضح جابر في تصريحات اليوم السبت، أنه تم ضخ 1058 طنا من السولار و350 طنا من بنزين 80 و500 طن من بنزين 92، ووصول 613 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط، منوها بتوافر أسطوانات البوتاجاز بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.