 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 02:52 مساءً
روابط سريعة
ضخ أكثر من 2500 طن مواد البترولية وغاز البوتاجاز بمحافظة قنا
اشتباكات الوقود في اسوان

ضخ أكثر من 2500 طن مواد البترولية وغاز البوتاجاز بمحافظة قنا

السبت، 4 فبراير 2017 03:22 م
محيط: أ ش ا

قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة قنا علي محمود جابر، إنه تم ضخ 1908 أطنان من المواد البترولية بمختلف أنواعها بالمستودع الرئيسي ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، ووصول 613 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط.

وأوضح جابر في تصريحات اليوم السبت، أنه تم ضخ 1058 طنا من السولار و350 طنا من بنزين 80 و500 طن من بنزين 92، ووصول 613 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط، منوها بتوافر أسطوانات البوتاجاز بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3