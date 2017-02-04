استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اللواء محمود العشماوي، اليوم السبت، محافظ الوادي الجديد، حيث تم بحث اخر مشروعات التنمية، ومتابعة نتائج زيارتها الأخيرة إلى قرى المحافظة.

وأشارت نصر إلى حرص الوزارة على دعم كافة المشروعات التنموية في مختلف المحافظات ومنها محافظة الوادي الجديد، والتي لديها عدد من المشروعات التي تخدم الشباب والمرأة وتساهم في توفير فرص العمل لهم.

وأعرب محافظ الوادي الجديد عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الوزارة في تقديم الدعم للمحافظة، من خلال مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، والتي سبق أن تم توقيع اتفاقية منحة لتمويلها من الصندوق السعودي للتنمية، من ضمن المنحة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ قيمتها 200 مليون دولار.

ولفت إلى أنه تم منح الشباب بالمحافظة في إطار هذه المنحة تمويل بقيمة 75 ألف جنيه للشاب الواحد، وهي تكفي لتربية 20 رأس ماشية، وذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم قروض ميسرة للشباب بسعر فائدة لا يتعدى 5 %، والتي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة، فضلًا عن احلال وتجديد محطات للشرب والمرحلتين والثانية من مروعات الصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجًا بالوادي الجديد.

وعرض محافظ الوادي الجديد عددًا من المشروعات التي تقوم بها المحافظة مثل تجهيز عدد 9 مجازر بالآلات والمعدات اللازمة، وإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحة 32 فدانًا بمركز الداخلة بالتنسيق والمشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة مصر الخير، وتوفير مسكن ملائم وفرص عمل للمرأة المعيلة بالمحافظة وتطوير الوحدات الريفية، وتطوير مجمع التمور.

وطلبت الوزيرة من المحافظ عمل حصر بالوحدات الريفية والتي تحتاج إلى دعم لتطويرها، مؤكدة حرصها على دعم تطوير القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة في إطار خطة الوزارة لدعم كافة المناطق الأكثر احتياجًا في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في الصعيد، في ظل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الشهري الثاني للشباب، وتكليفات السيد الرئيس بإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد وامتدادها.