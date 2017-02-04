 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 02:49 مساءً
روابط سريعة
ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بالشرقية
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بالشرقية

السبت، 4 فبراير 2017 03:02 م
محيط: أ ش ا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عناصر تشكيل عصابي مسلح تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بالإكراه.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الصالحية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من المدعو أحمد س.م “33سنة عاطل”، والمدعو إبراهيم أ.إ “22سنة عاطل”، والمدعو حسين ف.إ “40سنة سائق” وجميعهم لديهم معلومات جنائية مسجلة ومقيمون بدائرة قسم شرطة الصالحية والمدعو عبده م.م “20سنة عاطل” مقيم بدائرة مركز شرطة كفرصقر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش و45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات السيارات بالإكراه وأرشدوا عن 5 سيارات مسروقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة فاقوس، والحسينية، والصالحية؛ حيث تم ضبطها وإعادتها لأصحابها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3