تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عناصر تشكيل عصابي مسلح تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بالإكراه.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الصالحية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من المدعو أحمد س.م “33سنة عاطل”، والمدعو إبراهيم أ.إ “22سنة عاطل”، والمدعو حسين ف.إ “40سنة سائق” وجميعهم لديهم معلومات جنائية مسجلة ومقيمون بدائرة قسم شرطة الصالحية والمدعو عبده م.م “20سنة عاطل” مقيم بدائرة مركز شرطة كفرصقر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش و45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات السيارات بالإكراه وأرشدوا عن 5 سيارات مسروقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة فاقوس، والحسينية، والصالحية؛ حيث تم ضبطها وإعادتها لأصحابها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.