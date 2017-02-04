الأرصاد: الطقس غدا مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 08 19

الإسكندرية 09 18

مطروح 09 18

بورسعيد 11 18

دمياط 10 19

بلطيم 10 18

الإسماعيلية 04 20

السويس 04 20

العريش 05 17

نخل 04 16

طابا 05 17

الطور 06 20

مرسى علم 10 21

الغردقة 10 23

شرم الشيخ 13 22

رفح 04 16

كاترين 00 15

سيوة 07 19

المنيا 05 20

الفيوم 05 20

رأس سدر 07 19

أبوسمبل 11 22

وسط الدلتا 08 19

أسيوط 05 19

سوهاج 06 21

الأقصر 09 24

أسوان 09 25

شلاتين 15 25

حلايب 17 23

الوادى الجديد 10 22

قنا 09 24

نويبع 12 20

السلوم 08 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 16 26

الرياض 06 17

المنامة 14 17

أبوظبى 15 21

الدوحة 12 19

الكويت 05 16

دمشق -02 15

بيروت 11 17

عمان 02 13

القدس 04 13

غزة 10 18

بغداد 03 15

مسقط 16 21

صنعاء 07 25

الخرطوم 18 34

طرابلس 12 23

تونس 09 21

الجزائر 10 17

الرباط 08 19

نواكشوط 14 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 09

اسطنبول 09 12

اسلام اباد 07 18

نيودلهى 10 23

جاكرتا 25 30

بكين -04 09

كوالامبور 24 31

طوكيو 06 12

أثينا 08 18

روما 11 16

باريس 04 08

مدريد 02 11

برلين 00 05

لندن 01 06

مونتريال -07 -05

موسكو -17 -10

نيويورك -05 02

واشنطن 00 06