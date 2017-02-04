ترامب : سيتم الطعن على قرار القضاء الخاص بالغاء حظر الهجرة الى امريكاالسبت، 4 فبراير 2017 03:26 م
ترامب : سيتم الطعن على قرار القضاء الخاص بالغاء حظر الهجرة الى امريكا
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قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
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براءة 12 محاميًا تظاهروا ضد اتفاقية "تيران وصنافير" في القليوبيةSat, 04 Feb 2017 10:05:53 GMT
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5 فوائد مذهلة للبليلة في الشتاء!
تعتبر البليلة الساخنة، من أهم الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية، التي تمنح الشخص الشعور بالشبع والدفء بلا زيادة في الوزن، كما أنها تحتوى على العديد من الفوائد ...Sat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
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أحداث متوقعة مساء اليوم السبت 4 فبرايرSat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
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مباحث التموين تضبط 742 ألف لتر بنزين وسولار خلال 24 ساعةSat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
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وزير التموين في زيارة تفقدية اليوم لصوامع بالمنوفيةSat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
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المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخر في "أحداث الطالبية"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها علي 4 متهمين قد صُدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد، فى اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية. وعاقبت ...Sat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
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تفاصيل ترشح الفريق شفيق في الانتخابات المقبلة بدعم خليجي وتمويل مفتوح !
كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن اتصالات بدأت بين الفريق “أحمد شفيق” - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - وعدد من شباب ثورة 25 يناير، فضلًا عن قيادات حركة «كفاية» و«الجمعية ...Sat, 04 Feb 2017 10:38:33 GMT
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عاطف عبد اللطيف يطالب بالتوسع في التسويق السياحي عبرالانترنت
طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم بالتوسع في استخدام التسويق الالكتروني لجذب أكبر عدد من ...Sat, 04 Feb 2017 10:22:54 GMT