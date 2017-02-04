قضت المحكمة الدستورية العليا ، السبت، بإثبات ترك الخصومة في دعوى التنازع المتنازل عنها من البنك المركزي ، والخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة، حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ على أموال الجماعة.

وقال المستشار أيمن السيد محمود ممثل هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة: “إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان حكم صحيح، لأنه استند إلى الحكم الصادر في القضية رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بحظر الجماعة والتحفظ على أموالها وأموال والمنتمين لها”.

وأضاف أن الحكم صادر من قاضي التنفيذ وليس من لجنة التحفظ على أموال الإخوان ، وبالتالي فإن القرار ليس إداريا حتى يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري، مطالبا بالتمسك بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة لأنها المختصة بالحكم.