قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صالح جمعة، إن مباراة السوبر أمام الزمالك بدولة الإمارات يوم 10 فبراير الجاري لن تكون سهلة على كلا الفريقين، خاصة أنها مباراة واحدة تساوى بطولة، ومن ثم يسعى كل فريق للفوز بها؛ من أجل إسعاد الجماهير، موضحا أن الأهلي جاهز لتلك المواجهة، ويسعى بكل قوة للفوز على الزمالك.

وأضاف اللاعب - فى تصريحات لموقع النادي اليوم /السبت/ - أن صعوبة السوبر ليست فقط في كونه أمام الزمالك المنافس التقليدي، وإنما لكون اللقاء هو التالي مباشرة بعد مباراة الدوري في ختام الدور الأول، والتي فاز بها الأهلى بهدفين دون مقابل، ولذلك فإن التوقعات تؤكد قوة اللقاء وصعوبته، وهو ما يحتاج لتركيز مضاعف من لاعبي الأهلي؛ من أجل الفوز باللقب.

وأوضح صالح جمعة أنه في قمة تركيزه حاليا؛ من أجل نيل ثقة الجهاز الفني حتى يكون له دور في اللقاء، ويساهم مع اللاعبين في الفوز على الزمالك، مشيرًا إلى أنه يبذل قصارى جهده خلال معسكر الفريق الحالي في دبي؛ من أجل الحصول على فرصة، خاصة أن مباريات القمة يكون لها طابع خاص وتدفع كل لاعب للتألق، وإخراج أفضل ما لديه داخل الملعب.

وقدم صالح جمعة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني لوصولهم نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون ومواجهة الكاميرون غدا، مشددا على أنه يثق جدا في قدرات وخبرات اللاعبين في الفوز بلقب البطولة، وإسعاد الجماهير المصرية، ودعم لاعب الأهلي زميله مروان محسن، مهاجم الفريق، الذى تعرض للإصابة، مطالبا إياه بالصبر، والتحمل؛ لأنه لاعب مهم وقادر على العودة بشكل قوي.