شاهد..أكبر عروسة بالعالم تتحدى الأطباء وتتزوج بعريس يصغرها بـ40 عامالسبت، 4 فبراير 2017 02:57 م
يقولون إن الحب لا عمر له، ذلك ما أثبتته امرأة برازيلية تبلغ من العمر 106 سنوات حين قررت عقد قرانها على “عريس” عمره 66 عاما، ضاربة تحذيرات أطبائها بعرض الحائط.
وحسب ما ذكره موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن فلاديميرا رودريغز دي أوليفيرا وافقت على الزواج من أباريسيدو دياس جاكوب بالرغم من تحذيرات الأطباء، الذين نصحوها بعدم الزواج.
والعروسان الذي يبلغ عمرهما سويا 172 سنة، كان يعيشان في غرفتين منفصلتين بمنزل للمتقاعدين جنوب شرقي البرازيل.
وأصرت الزوجة على الارتباط بجاكوب بعد علاقة حب دامت بينهما 3 سنوات.
وقام أطباء بإجراء فحوصات للعروسين، وقالوا إنهما لن يكونا قادرين على العيش معا، إلا أن “الحب” الذي يجمع هذا الثنائي كانت له كلمة أخرى، حيث تحدت فلاديميرا وأباريسيو التحذيرات وأقاما حفلا تبادلا فيه الخواتم، في إطار مبادرة تسمى “مشروع الأحلام” نظمها متطوعون.
وقالت فلاديميرا رودريغز دي أوليفيرا إنها تحب زوجها كثيرا، مضيفة “إذا مات سأموت أيضا”.
من جانبه، قال الزوج “وقعت في حبها من أول نظرة .. أعلم أنها أكبر مني لكن هذا لا يهم إن كانت ستجعلني سعيدا حقا” .
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"الدستورية" تمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة “71” ...Sat, 04 Feb 2017 11:33:39 GMT
-
المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخر في "أحداث الطالبية"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها علي 4 متهمين قد صُدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد، فى اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية. وعاقبت ...Sat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
-
براءة 12 محاميًا تظاهروا ضد اتفاقية "تيران وصنافير" في القليوبيةSat, 04 Feb 2017 10:05:53 GMT
-
5 فوائد مذهلة للبليلة في الشتاء!
تعتبر البليلة الساخنة، من أهم الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية، التي تمنح الشخص الشعور بالشبع والدفء بلا زيادة في الوزن، كما أنها تحتوى على العديد من الفوائد ...Sat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
-
أحداث متوقعة مساء اليوم السبت 4 فبرايرSat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
-
مباحث التموين تضبط 742 ألف لتر بنزين وسولار خلال 24 ساعةSat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
-
وزير التموين في زيارة تفقدية اليوم لصوامع بالمنوفيةSat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
-
محاكمة قاتل صاحب محل الخمور بالإسكندرية.. اليوم
تنظر الدائرة 16 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدي نوارة، اليوم السبت، محاكمة عادل أبو النور سليمان المتهم بذبح يوسف لمعي “صاحب محل خمور”. وكان ...Sat, 04 Feb 2017 08:06:56 GMT