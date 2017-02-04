ضبط أكثر من 8 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في حملة لشرطة الكهرباء

شنّ ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة موسعة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة.

وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة في مجال كبار المشتركين، عن ضبط قضيتي سرقة تيار كهربائي.

وفي مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، أسفرت الحملة عن ضبط 6 آلاف و588 قضية سرقة تيار كهربائي و13 مخالفة لشروط التعاقد، وفي مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، عن ضبط ألف و846 قضية سرقة تيار كهربائي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال التحصيل، عن تحصيل 7 آلاف و390 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتحصيل 4 مخالفات لشروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 664 جنحة حبس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.