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تعرف على الأسعارالجديدة لسيارات "هيونداي"
هيونداي
هيونداي

تعرف على الأسعارالجديدة لسيارات "هيونداي"

السبت، 4 فبراير 2017 02:50 م
كتب-ربيع شعبان

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل هيونداي،عن قائمة جديدة لأسعار العديد من طرازات العلامة التجارية الكورية، للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ بزيادات وصلت في عدد من الفئات إلى 30 ألف جنيه؛ مقارنة بأسعار ينايرالماضي.

وبداية يناير افتتح الوكيل الرسمي لهيونداي مسلسل زيادة أسعار السيارات في مصر؛ بزيادة طرازات 3 علامات تجارية في قطاع الملاكي، هي هيونداي، وجيلي، وشيري؛ ليتبعه العديد من الوكلاء، برفع الأسعار أيضًا مع بداية العام الجديد.

وبلغت الزيادات في أسعار طرازات هيونداي منذ بداية 2016، حتى بداية 2017، ما يتراوح بين 47 و135%، بزيادة تتراوح قيمتها بين 86 و233 ألف جنيه.

مسلسل

الطراز

سعر بداية يناير 2017 بالألف جنيه

سعر بداية فبراير 2017

قيمة التغير بالألف جنيه

نسبة التغير (%)

2

جراند i10 السيدان الفئة الأولى

212,5

242,5

30

14

3

جراند i10 السيدان الفئة الأعلى

228

258

30

13

جراند i10 الهاتشباك الفئة الأولى

212

242

30

14

جراند i10 الهاتشباك الفئة الأعلى

227,5

257,5

30

13

4

i10 الفئة الأولى

177,5

179

1,5

0.8

5

i10 الفئة الأعلى

193

194,5

1,5

0,8

I30 الفئة الأولى

334

349

15

4,5

I30 الفئة الأعلى

405

420

15

3,7

فرنا الفئة الأولى

166,5

174,5

8

4,8

فرنا الفئة الأعلى

201,5

209,5

8

4

كريتا الفئة الأولى

380

405

25

6,6

كريتا الفئة الأعلى

427

462

35

8,2

سولاريس الفئة الأولى

270

290

20

7,4

سولاريس الفئة الأعلى

282

302

20

7,1

سانتا في الفئة الأولى

630

630

-

-

سانتا في الفئة الأعلى

735

735

-

-

توسان الفئة الأولى

505

505

-

-

توسان الفئة الأعلى

556

566

10

1,8

إلنترا المحلية الفئة الأولى

270

270

-

-

إلنترا المحلية الفئة الأعلى

287,5

287,5

-

-

إلنترا المستوردة الفئة الأولى

345

375

30

8,7

إلنترا المستوردة الفئة الأعلى

401

431

30

7,5

أكسنت الفئة الأولى

-

290

-

-

أكسنت الفئة الأعلى

-

307

-

-

أكسنت الهاتشباك الفئة الأولى

-

291

-

-

أكسنت الهاتشباك الفئة الأعلى

-

308

-

-

أكسنت الفئة الأولى 2016

-

285,5

-

-

أكسنت الفئة الأعلى 2016

-

302,5

-

-
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