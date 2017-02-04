تعرف على الأسعارالجديدة لسيارات "هيونداي"السبت، 4 فبراير 2017 02:50 م
أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل هيونداي،عن قائمة جديدة لأسعار العديد من طرازات العلامة التجارية الكورية، للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ بزيادات وصلت في عدد من الفئات إلى 30 ألف جنيه؛ مقارنة بأسعار ينايرالماضي.
وبداية يناير افتتح الوكيل الرسمي لهيونداي مسلسل زيادة أسعار السيارات في مصر؛ بزيادة طرازات 3 علامات تجارية في قطاع الملاكي، هي هيونداي، وجيلي، وشيري؛ ليتبعه العديد من الوكلاء، برفع الأسعار أيضًا مع بداية العام الجديد.
وبلغت الزيادات في أسعار طرازات هيونداي منذ بداية 2016، حتى بداية 2017، ما يتراوح بين 47 و135%، بزيادة تتراوح قيمتها بين 86 و233 ألف جنيه.
|
مسلسل
|
الطراز
|
سعر بداية يناير 2017 بالألف جنيه
|
سعر بداية فبراير 2017
|
قيمة التغير بالألف جنيه
|
نسبة التغير (%)
|
2
|
جراند i10 السيدان الفئة الأولى
|
212,5
|
242,5
|
30
|
14
|
3
|
جراند i10 السيدان الفئة الأعلى
|
228
|
258
|
30
|
13
|
جراند i10 الهاتشباك الفئة الأولى
|
212
|
242
|
30
|
14
|
جراند i10 الهاتشباك الفئة الأعلى
|
227,5
|
257,5
|
30
|
13
|
4
|
i10 الفئة الأولى
|
177,5
|
179
|
1,5
|
0.8
|
5
|
i10 الفئة الأعلى
|
193
|
194,5
|
1,5
|
0,8
|
I30 الفئة الأولى
|
334
|
349
|
15
|
4,5
|
I30 الفئة الأعلى
|
405
|
420
|
15
|
3,7
|
فرنا الفئة الأولى
|
166,5
|
174,5
|
8
|
4,8
|
فرنا الفئة الأعلى
|
201,5
|
209,5
|
8
|
4
|
كريتا الفئة الأولى
|
380
|
405
|
25
|
6,6
|
كريتا الفئة الأعلى
|
427
|
462
|
35
|
8,2
|
سولاريس الفئة الأولى
|
270
|
290
|
20
|
7,4
|
سولاريس الفئة الأعلى
|
282
|
302
|
20
|
7,1
|
سانتا في الفئة الأولى
|
630
|
630
|
-
|
-
|
سانتا في الفئة الأعلى
|
735
|
735
|
-
|
-
|
توسان الفئة الأولى
|
505
|
505
|
-
|
-
|
توسان الفئة الأعلى
|
556
|
566
|
10
|
1,8
|
إلنترا المحلية الفئة الأولى
|
270
|
270
|
-
|
-
|
إلنترا المحلية الفئة الأعلى
|
287,5
|
287,5
|
-
|
-
|
إلنترا المستوردة الفئة الأولى
|
345
|
375
|
30
|
8,7
|
إلنترا المستوردة الفئة الأعلى
|
401
|
431
|
30
|
7,5
|
أكسنت الفئة الأولى
|
-
|
290
|
-
|
-
|
أكسنت الفئة الأعلى
|
-
|
307
|
-
|
-
|
أكسنت الهاتشباك الفئة الأولى
|
-
|
291
|
-
|
-
|
أكسنت الهاتشباك الفئة الأعلى
|
-
|
308
|
-
|
-
|
أكسنت الفئة الأولى 2016
|
-
|
285,5
|
-
|
-
|
أكسنت الفئة الأعلى 2016
|
-
|
302,5
|
-
|
-
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