أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل هيونداي،عن قائمة جديدة لأسعار العديد من طرازات العلامة التجارية الكورية، للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ بزيادات وصلت في عدد من الفئات إلى 30 ألف جنيه؛ مقارنة بأسعار ينايرالماضي.

وبداية يناير افتتح الوكيل الرسمي لهيونداي مسلسل زيادة أسعار السيارات في مصر؛ بزيادة طرازات 3 علامات تجارية في قطاع الملاكي، هي هيونداي، وجيلي، وشيري؛ ليتبعه العديد من الوكلاء، برفع الأسعار أيضًا مع بداية العام الجديد.

وبلغت الزيادات في أسعار طرازات هيونداي منذ بداية 2016، حتى بداية 2017، ما يتراوح بين 47 و135%، بزيادة تتراوح قيمتها بين 86 و233 ألف جنيه.