قال المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد معوض، إن مباراة المنتخب غدًا /الأحد/ أمام الكاميرون فى نهائي كأس الأمم الإفريقية، تعد فرصة ذهبية أمام هذا الجيل للسير على خطى الجيل السابق، ووضع الكرة المصرية من جديد على رأس القارة، بعد غياب طويل نتيجة للظروف التي عاشتها الكرة المصرية في الفترة الماضية.

وأضاف معوض - في تصريحات لموقع النادي اليوم /السبت/ - أن المنتخب قدم أداء جيدًا وبذل مجهودا كبيرا خلال البطولة، وتحمل الكثير من الضغوطات في ظل الغيابات والإصابات، واللعب على ملعب سيئ للغاية والتغلب على منتخبات كبيرة خاصة غانا والمغرب، ومن بعدهما لقاء بوركينا فاسو الصعب؛ وصولا إلى النهائي الذي يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا يحسب لهذا الجيل، بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد؛ لأن ما صنعه الفريق حتى الآن يستحق التقدير والاحترام، وهذا المفهوم لابد أن يتعامل به الجميع مع المنتخب سواء تمكن من الفوز باللقب من عدمه.

وأوضح المدرب المساعد أن المنتخب قادر غدًا على ترويض أسود الكاميرون، فهو متفوق فى الجانب الدفاعي والالتزام التكتيكي، وبالنسبة للفريق الكاميروني فهو مميز في الجوانب الهجومية ووسط الملعب، لكن خط دفاعه يعد الأضعف، وهو ما يعطي الفرصة أمام هجوم المنتخب للتعامل معه بقوة؛ وصولا إلى تحقيق الهدف، والعودة بالكأس الغالية بإذن الله.