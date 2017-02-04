أطباء يستغلون عامل النمو في حماية شبكية العين لدى مرضى السكرالسبت، 4 فبراير 2017 03:13 م
توصل علماء فى “معهد شيبنز لبحوث العيون” فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية، إلى امتلاك الأذن والعين زيادة فى عامل النمو (TGF-β) قد يحمى شبكية العين من أمراض العيون بين مرضى السكر.
فقد وجد العلماء النماذج الحيوانية فى التجارب السريرية مع أمراض العيون بين المرضى منهم بالسكر أو اعتلال الشبكية السكرى، أن الأضرار التى لحقت بالأوعية الدموية فى شبكية العين ظهرت فى المراحل المبكرة من المرض.. يعد اعتلال شبكية العين السكرى من الأمراض الأكثر شيوعا بين مرضى السكر والمسبب الأول للعمى بين البالغين .
وكشف العلماء النقاب عن تزايد فى نسبة عوامل النمو (TGF-β) قد يساعد بالفعل فى علاج اعتلالات شبكية العين.
وقالت الدكتور مارا لورينزى أستاذ طب العيون بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه عند حدوث ارتفاع ملحوظ فى عامل النمو، لوحظ حدوث تراجع ملموس فى تدهور الأوعية الدموية فى شبكية العين بين فئران التجارب مرضى السكر الذكر، وبناء على هذه النتيجة، فيعد استغلال عامل النمو فى مقدمة الإستراتيجيات العلاجية الفعالية الجديدة لشبكية العين بين مرضى السكر.
ولهذه الدراسة ، لجأ العلماء إلى إستخدام عوامل النمو فى إزالة أضرار الأوعية الدموية فى شبكية العين لدى فئران التجارب الذين يعانون من مرض السكر، وبالتالى حفظ شبكية العين من التلف، حيث لا يوجد حاليا أى علاج لإعتلال الشبكية السكرى ، على الرغم من السيطرة على مستويات السكر فى الدم.
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