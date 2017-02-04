 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 02:53 مساءً
روابط سريعة
نجيب ساويرس: "كل واحد فينا يعمل ندر لمصر لو كسبنا الماتش بكره"
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

نجيب ساويرس: "كل واحد فينا يعمل ندر لمصر لو كسبنا الماتش بكره"

السبت، 4 فبراير 2017 02:25 م
متابعات

دعا  رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، المصريين بعمل “ندر” لمصر، حال فوز المنتخب الوطن ببطولة الأمم الإفريقية أمام الكاميرون.
وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر: “كل واحد فينا يعمل ندر لمصر لو كسبنا الماتش بكره وبلاش فكرة التبرع بالفلوس المعتادة، لأ.. عايزين أفكار جديدة نزرع شجرة أو نزور بيت العجزة، أو....”.
ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره أسود الكاميرون فى التاسعة مساء غد الأحد، فى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية فى الجابون.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3