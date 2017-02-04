دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، المصريين بعمل “ندر” لمصر، حال فوز المنتخب الوطن ببطولة الأمم الإفريقية أمام الكاميرون.

وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر: “كل واحد فينا يعمل ندر لمصر لو كسبنا الماتش بكره وبلاش فكرة التبرع بالفلوس المعتادة، لأ.. عايزين أفكار جديدة نزرع شجرة أو نزور بيت العجزة، أو....”.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره أسود الكاميرون فى التاسعة مساء غد الأحد، فى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية فى الجابون.