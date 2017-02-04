أحالت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، اليوم السبت، عشرة متهمين في قضية تشكيل جماعة لغرض إرتكاب أعمال ارهابية بالبلاد، والتي تم الكشف عنها منتصف العام

الماضي، إلى المحكمة الجنائية.

وقالت النيابة، في بيان، إنها أنتهت من تحقيقاتها في القضية المتهم فيها سبعة محبوسين وثلاثة هاربين خارج البلاد وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذا لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات.

وأضاف البيان أن التحريات المكثفة كشفت عن قيام شخص بتجنيد المتهمين وتشكيل الجماعة بغرض ارتكاب أعمال ارهابية داخل البحرين، وعمل على تأهيلهم عسكريا بالتنسيق مع جهات خارجية حيث تمكن من تسفير بعضهم إلى العراق وإيران وتلقي التدريبات العسكرية هناك على يد عناصر الحرس الثوري الايراني وحزب الله العراقي على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات.

وأوضح البيان أن مؤسس الجماعة كلف المتهمين بعد عودتهم باستلام شحنات مهربة إلى البحرين من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من استلام الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية.

وبناء على قرارات نيابة الجرائم الإرهابية بالضبط والتفتيش فقد عثر بمنازل بعض المتهمين وفي مستودع خاص بالجماعة على أسلحة نارية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ومعدات وأدوات مما تستعمل في إعداد وتجهيز العبوات المفرقعة، وكذلك أجهزة تفجير عن بعد بلغ عددها 511 جهازا، فضلا عن سيارة كان المتهمون يستخدمونها في نقل تلك المواد والأجهزة.

وثبت من فحص المواد والأجهزة والمعدات المضبوطة في منازل المتهمين تطابقها من حيث الوصف والنوع، كما وجدت بها بصمات لبعضهم، وقد ضبط بحيازة أحد المتهمين تعليمات وشروح مدونة حول كيفية تشكيل التنظيمات والجماعات وادارتها وطرق تجنيد عناصرها، وتدريبات على الاتصالات السرية فيما بين أفرادها.

ونفذت البحرين الشهر الماضي حكم الاعدام في ثلاثة مدانين في قضية تفجير إرهابي وقع عام 2014. كما شهدت البلاد هجوما إرهابيا على سجن “جو” مما أسفر عن مقتل شرطي وهروب عشرة من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية وقتل ضابط شرطة الاسبوع الماضي جراء إعتداء إرهابي اخر.