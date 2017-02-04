حرص أعضاء الوفد الروسى الذى يقوم بالتفتيش على الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة على تكريم كل من اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل شرطة ميناء القاهرة، وطاهر طاهر صلاح الدين رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدنى، من خلال منحهم شهادات تقدير، وذلك للمجهود الذى بذلوه فى تنفيذ الإجراءات الأمنية ورضاهم عن مستوى الأداء الأمنى والتفتيش بمطار القاهرة.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن سلطات الأمن تمكنت من ضبط 3 محاولات لتهريب أشياء معدنية مزودة بدوائر كهربائية لاختبار سلطات الأمن وهو ما نجحت سلطات أمن المطار فى ضبطته.

من ناحية أخرى، يواصل فريق مكون 5 أفراد فى تفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، لتفقد إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب منذ دخولهم صالات السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة، وكذلك بوابات دخول العاملين بالبصمة، البيومترية فضلا عن الاستعدادات الأمنية لتأمين البضائع والطائرات واسوار المطار.