الوفد الروسي يمنح أمن مطار القاهرة شهادات تقدير لرضاه عن مستوى التفتيشالسبت، 4 فبراير 2017 02:25 م
حرص أعضاء الوفد الروسى الذى يقوم بالتفتيش على الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة على تكريم كل من اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل شرطة ميناء القاهرة، وطاهر طاهر صلاح الدين رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدنى، من خلال منحهم شهادات تقدير، وذلك للمجهود الذى بذلوه فى تنفيذ الإجراءات الأمنية ورضاهم عن مستوى الأداء الأمنى والتفتيش بمطار القاهرة.
وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن سلطات الأمن تمكنت من ضبط 3 محاولات لتهريب أشياء معدنية مزودة بدوائر كهربائية لاختبار سلطات الأمن وهو ما نجحت سلطات أمن المطار فى ضبطته.
من ناحية أخرى، يواصل فريق مكون 5 أفراد فى تفقد الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، لتفقد إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب منذ دخولهم صالات السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة، وكذلك بوابات دخول العاملين بالبصمة، البيومترية فضلا عن الاستعدادات الأمنية لتأمين البضائع والطائرات واسوار المطار.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"الدستورية" تمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة “71” ...Sat, 04 Feb 2017 11:33:39 GMT
-
المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخر في "أحداث الطالبية"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها علي 4 متهمين قد صُدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد، فى اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية. وعاقبت ...Sat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
-
براءة 12 محاميًا تظاهروا ضد اتفاقية "تيران وصنافير" في القليوبيةSat, 04 Feb 2017 10:05:53 GMT
-
5 فوائد مذهلة للبليلة في الشتاء!
تعتبر البليلة الساخنة، من أهم الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية، التي تمنح الشخص الشعور بالشبع والدفء بلا زيادة في الوزن، كما أنها تحتوى على العديد من الفوائد ...Sat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
-
أحداث متوقعة مساء اليوم السبت 4 فبرايرSat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
-
مباحث التموين تضبط 742 ألف لتر بنزين وسولار خلال 24 ساعةSat, 04 Feb 2017 12:03:29 GMT
-
وزير التموين في زيارة تفقدية اليوم لصوامع بالمنوفيةSat, 04 Feb 2017 10:51:31 GMT
-
محاكمة قاتل صاحب محل الخمور بالإسكندرية.. اليوم
تنظر الدائرة 16 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدي نوارة، اليوم السبت، محاكمة عادل أبو النور سليمان المتهم بذبح يوسف لمعي “صاحب محل خمور”. وكان ...Sat, 04 Feb 2017 08:06:56 GMT