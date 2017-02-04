رئيس هيئة العمل بالبحرين: تطبيق "نظام العمل المرن" ابتداء من أبريل القادمالسبت، 4 فبراير 2017 02:25 م
تبدأ البحرين في أبريل القادم تطبيق “نظام العمل المرن”، الذي يتيح للعمالة المخالفة تصحيح أوضاعها عن طريق إصدار بطاقات للعمل بصورة قانونية في السوق.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسط” اليوم السبت إنه سيجري تطبيق النظام الجديد بصورة مبدئية على العمالة المخالفة التي يقدر عددها بحوالي 40 ألف عامل في البحرين.
وأضاف العبسي أن التطبيق يستهدف إصدار تصاريح لألفي عامل غير نظامي شهريا، حيث سيكون حامل التصريح حرا في العمل لدى أي صاحب عمل لأي وقت بالمقابل المادي المتفق عليه بين الجانبين، موضحا أن ذلك يسهل على أصحاب الأعمال الاستفادة بشكل سريع من هذه العمالة، دون الالتزام بشروط النظام الحالي والتي منها التعاقد مع العامل ودفع راتب كامل له.
وأكد العبسي حاجة السوق للنظام الجديد لمواكبة التطوير الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي يستدعي من الهيئة توفير الأطر القانونية والنظامية للعمالة لمنع الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن التطبيق المبدئي للنظام الجديد سيستمر لمدة عامين وسيكون هناك تقييم متواصل للنظام لإدخال أي تعديلات قد تلزم قبل تعميمه على سوق العمالة بشكل كامل.
وأشار إلى تنامي أعداد العمالة الوافدة في البحرين إلى مستويات قياسية لتصل إلى نحو 600 ألف عامل وافد، ما يفرض على هيئة تنظيم سوق العمل مجموعة من التحديات المتمثلة في تسهيل إصدار تصاريح العمل بما يسهم في تيسير إجراءات المستثمرين أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن الهيئة استقبلت 457,169 عميل خلال عام 2016، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة.
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