قررت مصلحة السجون العامة الإسرائيلية حرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت المعتقل في سجن “معسياهو” على خلفية فساد مالي من الزيارة لمدة شهر، بعد أن انتقد تصرفات مصلحة السجون العامة.

وقال موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني اليوم السبت إن الواقعة تعود إلى ثلاثة شهور مضت داخل القسم رقم “10” بالسجن، وهو القسم الذي أقيم خصيصا حتى يقضي أولمرت عقوبته فيه بعيدا عن السجناء الآخرين، وذلك لدواع أمنية.

وأوضح الموقع أن سجينا يقيم مع أولمرت في نفس القسم تشاجر مع أحد السجانين، فخرج أولمرت للدفاع عنه، موجها انتقادات لاذعة لتصرفات إدارة السجن وتفوه بكلمات “غير مناسبة”، ما حدا بإدارة السجن إلى محاكمته أمام محكمة تأديبية قضت بحرمانه من الزيارة لمدة شهر.

وعلق مصدر في مصلحة السجون العامة الإسرائيلية على التقرير بالقول “لا يوجد لدينا سجناء مميزون، فالجميع هنا يحصلون على نفس المعاملة”.